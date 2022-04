Carreta colide com bicicleta e deixa criança gravemente ferida na BR-364

Uma criança de 12 anos ficou gravemente ferida após sofrer um acidente na tarde de terça-feria (19), próximo ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), na BR-364, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de populares, a criança estava em uma bicicleta e tentou atravessar a rodovia pela faixa de pedestres, mas uma carreta, que trafegava no sentido Porto Velho-Rio Branco, colidiu com a bicicleta. No acidente, a criança foi arremessada, bateu a cabeça no asfalto e desmaiou.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a criança ao pronto-socorro de Rio Branco. A criança sofreu um traumatismo craniano encefálico grave e está em estado de saúde grave, segundo a equipe médica que atendeu a ocorrência.