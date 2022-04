CNA abre Processo Seletivo para Assessor Técnico Sênior

A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil – CNA é uma entidade sindical patronal que representa produtos rurais comerciais brasileiros, de todos os portes.

Com objetivo de promover o desenvolvimento no setor agropecuário, a CMA está com oportunidades de contratação por meio de Processo Seletivo de profissionais de Nível Superior completo, preferencialmente nas áreas de produção agrícola e animal.

Há três vagas disponíveis em Brasília – DF, para a função de Assessor Técnico Sênior.

Dito isto, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, com salario a combinar, acrescido de benefícios e bonificação por desempenho.

Viu que excelente chance de dar inicio ao ano de 2022 empregado?! Não perca tempo e se inscreva até o dia 11 de abril de 2022 no Processo de Seleção referente ao Edital nº 3/2022. Boa sorte!

Será classificado o candidato que obtiver êxito nas etapas de Avaliações, sendo elas: Análise de Currículos, Prova Teórica e Entrevista.