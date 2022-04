Concurso PRF: regulamento do CFP 2022 é divulgado; veja

O diretor-geral da Policia Rodoviária Federal, Silvinei Vasques, aprovou o regulamento do novo CFP do concurso PRF. O documento foi divulgado nesta segunda-feira, 11, no Diário Oficial. Saiba mais detalhes nesta matéria.

O novo CFP 2022 será realizado com vagas remanescentes do primeiro curso, não preenchidas por conta de reprovações ou desistências.

A PRF já realizou a matrícula, após a primeira e segunda chamada dos aprovados. O curso será ministrado pela Universidade Corporativa da PRF, a UniPRF .

Veja a seguir mais detalhes do curso e acesse o documento completo:

Quando será o CFP 2022 do concurso PRF?

O segundo CFP do concurso PRF está previsto para ter início ainda em abril e vai até 29 de junho de 2022.

Ele será composto por 59 aprovados do concurso que já haviam cumpridos todas as etapas e estavam na lista de espera pela convocação para o curso.

Frequência do CFP

Assim como todo CFP, os candidatos do concurso PRF precisarão de frequência mínima para aprovação.

Neste caso, para serem considerados aptos será preciso 100% de frequência nas atividades de ensino, sendo excluídas as faltas devidamente justificadas até o limite de 15% do total da carga horária presencial.

A UniPRF vai aferir a presença diariamente em cada atividade de ensino ou a qualquer momento, a critério da equipe de coordenação do curso.

♦ Veja mais detalhes do CFP 2022 da PRF ♦

Concurso PRF tem oferta de 1.500 vagas

O atual edital do concurso PRF foi publicado em 2021 e conta com uma oferta de 1.500 vagas, inicialmente. Todas as oportunidades são para a carreira de policial rodoviária federal, de nível superior.

A carreira é destinada aos candidatos com nível superior em qualquer área. É preciso, ainda, ter carteira nacional de habilitação (CNH) na categoria B ou superior.

A PRF exige que o candidato tenha, na data da matrícula no Curso de Formação Profissional, idade mínima de 18 anos e máxima de 65 anos. Além disso, podem concorrer candidatos de ambos os sexos.

A PRF proporciona remuneração de R$10.357,88, já somada com o auxílio-alimentação de R$458. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.