Conheça as rainhas de bateria do Carnaval do Rio em 2022

Após dois anos sem festa por causa da pandemia, as rainhas de bateria das escolas do grupo especial do Carnaval do Rio voltam à Marquês de Sapucaí nesta sexta-feira (22/4) para os desfiles das seis escolas previstas no primeiro dia. Outras seis agremiações se apresentam no sábado (23/4).

Entre as beldades escaladas para brilhar à frente dos ritmistas, aparecem celebridades como a atriz Viviane Araújo, grávida de 5 meses do primeiro filho, Joaquim, que vai reinar sob o comando da Furiosa, bateria do Salgueiro. Sabrina Sato (foto em destaque) é a ranha da bateria da Vila Isabel. Já Bianca Monteiro virá à frente da Portela.

Empenho das rainhas não falta. Giovana Angélica, da Mocidade Independente de Padre Miguel , raspou os fios para ficar idêntica aos ritmistas que desfilarão sem cabelo. Ela entregou a cabeça para o mestre de bateria, Dudu, assim como aconteceu com outros músicos.