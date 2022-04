Conviva: primeiro espaço de convivência para idosos é inaugurado em Rio Branco

A capital acreana ganhou nesta semana o primeiro centro especializado no cuidado à terceira idade: o Conviva, inaugurado nesta terça-feira, 29. Localizado no bairro Bosque, é idealizado pela empresária e psicóloga Silvana Armani, a engenheira Ceres Fernandes e a pedagoga e assistente social Socorro Freitas. O espaço foi criado para acolher pessoas da terceira idade, independentes ou semi-dependentes com Alzheimer, AVC e Parkinson

De acordo com as idealizadoras do projeto, todos os detalhes foram pensados para a segurança, conforto e bem-estar e tranquilidade dos idosos e de suas famílias.

“Nossos profissionais utilizam como principais ferramentas o carinho, a busca da elevada autoestima e o convívio social com amor, afeto e amizade, promovendo um envelhecimento humanizado. Criamos o projeto a partir de uma demanda reprimida na cidade que almejava espaços como este, voltados para um público cada vez mais exigente”, afirma Armani.

O acolhimento é feito pela manhã e saída à noite. Nesse período são oferecidas 5 refeições com cardápios balanceados de acordo com avaliação nutricional de cada cliente.

A instituição conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais, dentre eles fisioterapeuta para atividades em grupo, nutricionistas, psicólogos, cuidadoras de idosos e focos com profissionais da saúde.

No espaço são oferecidas diversas atividades: pilates, pintura, musicalidade, artesanato, hidroterapia, yoga, danças, horta terapêutica, cinema, jogos interativos e bingos, massagens e oficina de culinária. Na diária estão inclusos 5 refeições, fisioterapia em grupo, nutricionistas, reabilitação e uma cuidadora. O espaço é monitorados por câmeras de segurança 24 por dia.

“Quando se tem idosos em casa, é necessário conciliar trabalho e cuidados. Nosso objetivo é promover um ambiente social, saudável e aconchegante para que nossos residentes sintam-se acolhidos entre amigos e familiares”, reforça a pedagoga e assistente social Ceres Fernandes.

Agendamentos e experimentais e maiores informações sobre planos, pelo telefone (68) 3221-1487, nas redes sociais @convivaespaco ou no site www.convivaespaco.com.br .

O Conviva está localizado na rua Goldwasser Santos, 142 – Bairro Bosque, em Rio Branco.

Veja fotos: