Copa BR Sub-17: Andirá estreia na Bahia, nesta 4ª feira, às 13h

Fora de casa, o Andirá estreia nesta quarta-feira (27), às 15h (de Brasília), no Centro de Treinamento Evaristo de Macedo, em Camaçari-BA, pela Copa do Brasil Sub-17. O adversário do Morcego será o Bahia EC, em jogo único. Um empate no tempo normal leva a decisão da vaga para a fase seguinte da competição por cobranças de pênaltis.

A delegação do time acreano é composta por 20 jogadores e cinco membros da comissão técnica. O time morcegueiro é comandando pelo técnico João Paulo Lourenço e tinha um treino programado para o local da partida, mas devido à viagem desgastante para Salvador-BA, a comissão-técnica resolveu cancelar a movimentação. O provável time morcegueiro para encarar o Bahia será: José Henrique, Marcos Vitor, Victor Hugo, Carlos Eduardo e Jhon; Jeovane, Roberto e Aron; Paulinho, Luís Eduardo e Natan.

A respeito de como surpreender o tricolor da “Boa Terra”, o técnico morcegueiro pediu bastante atenção aos seus jogadores para o time não tomar gol “bobo”.

O meia Jeovane disse que existe o nervosismo da estreia e o desgaste da viagem, mas o time está preparado e vai buscar fazer uma grande partida contra os baianos.

Arbitragem

Os confrontos da Copa do Brasil Sub-17 terão árbitros caseiros. Assim a partida entre Bahia EC e Andirá será conduzida por Edvalter Marinho dos Santos, assistido por José dos Santos e Edevan de Oliveira, todos da Federação Bahiana de Futebol.