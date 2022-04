Corinthians decepciona em estreia e não pode culpar só altitude

Após mais de uma semana livre para treinamentos, Vítor Pereira optou por uma escalação experiente, com média de 30 anos e sete titulares “trintões”. Ele reforçou a defesa com Fábio Santos no lugar de Lucas Piton, escalou Adson na ponta direita e barrou Róger Guedes para a entrada de Jô. Com a volta do centroavante, o técnico parecia buscar uma maior retenção de bola no campo de ataque, se aproveitando da estatura e da facilidade do veterano para fazer o trabalho de pivô.