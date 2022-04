Corpo de homem é encontrado em decomposição dentro de igarapé na fronteira do Acre

Moradores de uma invasão localizada no Bairro da Satel, entre as cidades de Epitaciolândia e Cobija – lado boliviano, localizaram um corpo boiando do igarapé Bahia, que faz a divisa entre os dois países.

O corpo de um homem aparentando entre 25 e 35 anos, já estava em estado avançado de putrefação, pelo menos uns três dias segundo agentes da Polícia Civil que foram ao local para buscar informações.

Homens do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre também estiveram presentes, até a chegada da equipe do Corpo de Bombeiros para realizar o resgate do corpo de dentro do igarapé.

Junto ao corpo, foi encontrado uma mochila com material de pesca e algumas peças de roupas, mas, não havia nenhum documento que ajudasse na identificação do homem.

Em uma busca rápida no corpo, não foi encontrado perfurações ou cortes de arma branca (faca), havia uma marca parecida com perfuração abaixo do queixo no lado direito. Mas, seria cedo para dizer que seria marca de um tiro e que vai ser analisado pelos médicos forenses na Capital, segundo o delegado titular de Epitaciolândia, Luís Tonini.

Segundo moradores da invasão, o homem sempre aparecia e depois ia embora. O delegado Luís Tonini que está à frente do caso junto com sua equipe, pede que alguém caso tenha um parente desaparecido nos últimos dias, entre em contato com a delegacia de Epitaciolândia para comunicar e ajudar na identificação.

A invasão fica localizada bem na divisa entre os dois países, o que ajuda na passagem de traficantes e dependentes químicos, fazendo reinar a lei do silêncio dificultando as investigações.

Mais informações a qualquer momento.