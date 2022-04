Covid: conselho alerta para aumento de casos no segundo semestre

O presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), Nésio Fernandes, alertou para um possível aumento de casos e hospitalizações por Covid-19 a partir do segundo semestre deste ano. O discurso ocorreu durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT).

Segundo o médico, que também é secretário de Saúde do Espírito Santo, a quantidade de pessoas com a segunda dose da vacina atrasada é determinante para uma piora no cenário dos próximos meses.

Dados do Ministério da Saúde, publicados na plataforma Localiza SUS neste sábado (30/4), apontam que 174.8 milhões de brasileiros tomaram a 1ª dose da vacina. Cerca de1 54.7 milhões receberam a 2ª dose. A diferença é de aproximadamente 20 milhões.

O secretário afirmou que o cenário pode ser controlado se o governo investir em ações para “recuperar a capacidade de vacinação da população brasileira”. Nésio ressaltou a importância de estabelecer meta de ao menos 90% para a cobertura vacinal contra Covid. “Podemos ter um segundo semestre com máscaras e muitos testes”, pontuou.

O gestor propôs que um plano de ação seja criado nos próximos 90 ou 120 dias.

“Precisamos ter documentada qual é a meta de vacinação. Precisamos ter 90% das crianças vacinadas com esquema completo, 90% dos adultos, dos idosos, com segunda dose e reforço. Até hoje não temos documentação de qual é a meta de vacinação. É preciso estabelecer qual é a meta e quando e quais ações vamos estabelecer para alcançar a meta em um menor espaço de tempo”, ressaltou.