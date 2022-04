CRC-AC divulga Concurso Público de níveis médio e superior

O Conselho Regional de Contabilidade do Acre (CRCAC) informa a todos sobre a realização de um novo Concurso Público a fim de contratar e formar cadastro reserva de profissionais com níveis médio e superior.

As oportunidades encontram-se nos cargos de agente administrativo (3) e contador (2), ambos com lotação em Rio Branco – AC.

Quando contratados estes servidores devem atuar em jornada de 40 horas por semana e farão jus a salário base que varia de R$ 1.360,80 e R$ 3.000,00. Haverá também o pagamento de vale refeição de R$ 649,06, dentre outros benefícios.

Vale salientar que algumas das oportunidades são destinadas a candidatos que se enquadrem nos itens especificados no edital, em nosso site.

As inscrições devem ser realizadas entre os dias 21 de março até 25 de abril de 2022, no site do Instituto Quadrix. Nesta etapa é preciso efetuar o pagamento da taxa que pode ser de R$ 60,00 ou R$ 80,00, de acordo com o cargo pretendido.

Candidatos que tenham direito ao benefício da isenção da taxa de inscrição devem solicitar no site acima mencionado, até às 18h do dia 25 de março de 2022.

Este Concurso Público é composto de prova objetiva, com questões sobre conhecimentos básicos, complementares e específicos, além de avaliação de títulos, no caso de nível superior.

A previsão de acordo com o edital de abertura disponível para consulta em nosso site, é que a primeira etapa seja aplicada no dia 22 de maio de 2022, no turno da tarde.

Com validade de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União, este certame pode ser prorrogado, uma única vez, por igual período, por conveniência administrativa.

