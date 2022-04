Deixou passar a data do IPVA? Saiba como regularizar o veículo

Com o dinheiro curto e a inflação lá em cima, muita gente deixou de pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Mas o que fazer para regularizar o débito atrasado?

O primeiro passo para para isso é saber o real valor da dívida. No caso de condutores do estado do Rio de Janeiro, cuja data limite para pagar o tributo foi o dia 11 de abril, a recomendação é que eles emitam uma Guia de Regularização de Débitos (GRD). Ela está disponível no site da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RJ).

Outra alternativa é fazer esse procedimento em agências do banco Bradesco. Para isso, basta o condutor ter em mãos o Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).

