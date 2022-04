Depois de Zen, Jorge Viana também diz que não quer aliança com Podemos nas eleições

Após Daniel Zen responder a afirmação de Calegário dada ao ContilNet de “que conversaria “até com o PT sobre alianças para as eleições deste ano, foi a vez de Jorge Viana. No Twitter, o pré-candidato petista compartilhou a resposta de Zen: “Até podemos… Mas não queremos”.

A indisposição entre Ney Amorim e o PT, partido que integrou por 20 anos, começou nas eleições de 2018, quando o presidente do Podemos, que era deputado estadual, e Jorge Viana disputaram juntos duas das três vagas para o Senado. Os dois forma derrotados e todas as vagas foram ocupadas pela oposição.

Durante a campanha, houve diversas acusações de que Jorge e o seu irmão, na época governador, Tião Viana, tentavam sabotar nós bastidores a candidatura de Ney.