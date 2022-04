“O Podemos pode fazer aliança até com o PT”, diz Calegário sobre disputa pelo governo em 2022

Mesmo o ex-deputado Ney Amorim manifestando interesse pela disputa ao Governo do Acre em 2022, uma das principais lideranças do Podemos, o deputado Fagner Calegário, disse em entrevista ao ContilNet, nesta sexta-feira (1), que o partido pode abrir mão da formação de uma chapa majoritária para apoiar um dos atuais pré-candidatos ao cargo de chefe do executivo.

Integrante da base de apoio ao governo de Gladson Cameli (Progressistas) na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), Calegário defende que a melhor alternativa para o Podemos é apoiar a reeleição do progressista. “Falo isso por conta da intimidade que o nosso presidente tem com o governador e pela história que os dois construíram juntos. Ney foi convidado para compor o governo assim que Gladson assumiu”, frisou.

Mesmo apontando como muito possível a aliança com Cameli, o deputado não descartou a possibilidade de discutir com outros pré-candidatos ao Governo e afirmou que o Podemos é “a cereja do bolo de qualquer candidatura”.

Calegário foi mais enfático quando disse que é possível uma aliança até com o Partido dos Trabalhadores (PT) – sigla pela qual Ney Amorim se elegeu por dois mandatos consecutivos.

“Estamos abertos a sentar com o Gladson, com a Mara, com o Petecão, com o Jenilson e até mesmo com o Partido dos Trabalhadores – de onde o Ney já saiu – para discutir isso. O que precisamos avaliar é o projeto político que cada um deles tem para o Acre. Se está dentro daquilo que acreditamos, é possível”, acrescentou.

“O fato é: o Podemos é a cereja do bolo de qualquer uma dessas pré-candidaturas. Temos força, bons nomes, confiança do povo e interesses alinhados com a população”, finalizou.