Dois são presos no Bujari; um deles por espancar mulher e atear fogo na casa

Na manhã desta quarta-feira, 7, a Polícia Civil no município de Bujari-AC efetuou a apreensão de K.J.B.M., adolescente de 17 anos, suspeito de participar de uma sessão de tortura em face da vítima M.G.C. (18 anos).

A Polícia Civil do município de Bujari vem intensificando suas ações no combate à criminalidade em toda a região com o intuito de neutralizar a ação de organizações criminosas e de outros tipos de infratores.

Ainda no dia de hoje (7/4), por exemplo, os investigadores da cidade interiorana prenderam um homem de 45 anos que sob efeito de bebida alcoólica teria ateado fogo na própria casa e espancado a esposa.

De acordo com o que foi apurado, o homem já foi preso outras vezes por crime de violência contra mulher. Usuário de drogas e de álcool, ele tinha bebido e usado drogas, quando mais uma vez se desentendeu com a esposa.

Após espancar a companheira, o marido ateou fogo na casa da família. Preso na manhã desta quinta-feira, ele deverá ser autuado por crimes de violência contra a mulher e incêndio criminoso.