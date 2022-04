Em março, Acre vendeu diesel com maior preço médio do país, aponta pesquisa

Os postos de combustíveis do Acre estão vendendo o diesel com o maior preço médio do Brasil, tanto para diesel comum ou tipo S-10, de acordo com o levantamento do Índice de Preços Ticket Log (IPTL), realizado em março, que registrou um aumento de 12,77% em todo país, comparado com fevereiro de 2022. Os postos de Roraima também estão com preços médios elevados.

No Acre, o diesel S-10 está sendo vendido com o preço médio de R$7,409, um acréscimo de 14,83%, sendo o mais alto do país. Em Roraima, o diesel comum está sendo vendido a R$7,285, o maior preço médio do Brasil.

A Região Norte fechou o mês de março com o diesel comum e o S-10 mais caros do Brasil, com o valores de R$ 6,881 e R$ 7,019, altas de 13,06% e 14,75%, respectivamente. Já na Região Sul, foram registrados os menores preços.

IPTL

O Índice de Preços Ticket Log é um levantamento de preços de combustíveis realizado com base nos abastecimentos realizados em 21 mil postos credenciados da empresa, com 1 milhão de veículos administrados. A Ticket Log é uma marca de gestão de frotas e soluções de mobilidade da Edenred Brasil e conta com mais de 30 anos de experiência.