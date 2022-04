Em Rondônia, PRF recupera 3 veículos com registro criminal ativo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, entre sábado (2) e domingo (3), realizando atividades de patrulhamento ostensivo e fiscalização de trânsito, nos municípios rondonienses de Porto Velho e Vilhena recuperou três veículos com registro criminal ativo para roubo/furto.

No sábado, em fiscalização na área urbana da Capital do Estado, próximo ao trevo do Roque (BR 364 Km 712), policiais identificaram uma motocicleta com sinais identificadores adulterados. O condutor, de 22 anos, afirmou ter comprado o veículo em um site de comércio por valor muito abaixo do preço de comércio.

Ainda no sábado, em Vilhena, durante fiscalização de trânsito (BR 364 Km 1), uma equipe identificou uma caminhonete com registro criminal para apropriação indébita. O motorista, de 35 anos, afirmou que o veículo era propriedade da empresa para a qual prestava serviços, desconhecendo a origem ilícita do automóvel.

Já no domingo, em ação de policiamento ostensivo em região de fronteira, um homem de 35 anos foi detido quando dirigia uma motocicleta na BR 364, próximo ao presídio federal. O veículo foi roubado dia 25/03 e ainda estava com a placa original. Também foram encontrados, em posse do infrator, 73 gramas de cocaína.

Os infratores foram conduzidos para a Polícia Civil e colocados à disposição da justiça. Os veículos foram entregues à perícia da Polícia Civil para procedimentos técnicos e posterior destinação.