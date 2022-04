Em vídeo, influenciadora acreana encontra Andressa Suita, que faz declaração para o AC; assista

Siga meu Instagram: @douglasricher.

A influenciadora acreana Jumara Nolasco, de 32 anos, compartilhou com seus 15 mil seguidores um recado bem carinhoso da modelo e influenciadora, Andressa Suita, esposa do cantor sertanejo Gusttavo Lima.

A acreana participou de um evento em São Paulo que marcou o lançamento da nova marca do estilista Eduardo Amarante, a Amar de Amarante. Juliana foi escolhida através de uma seleção em janeiro de 2022 para ser uma das embaixadoras da marca aqui no estado do Acre.

Em contato com o site ContilNet, a assessoria da influencer revelou que Jumara está feliz com a oportunidade de levar o seu trabalho e o nome do Acre, para outros estados, na companhia de celebridades e outras personalidades no mundo da moda.

“Jumara ficou bastante feliz com essa oportunidade de levar o Acre para tão longe através da moda e da criação de conteúdo que a Ju vem criando cada vez”.

Veja o vídeo e o recado de Andressa Suita:

O estilista Eduardo Amarante, da marca ‘Amar de Amarante’, também deixou um recado carinhoso para os acreanos. Confira:

Conheça mais sobre a influencer Jumara Nolasco

Jumara Nolasco tem 32 anos, casada, reside em Rio Branco. Suas redes sociais hoje contam com mais de 15 mil seguidores. Jumara conquistou o seu público com o seu jeito de se comunicar e seu jeito de ser. Seu jeito humilde e de como ela leva a vida.

A acreana começou a bombar logo no início da pandemia em 2020 com suas “dicas aleatórias” (nome dado a um dos seus quadros de stories). Jumara conta o seu casal de filhos Ricardo e Helena, uma dupla que conquistou o coração da galera pelo jeito espontâneo nas câmeras.

Já em 2021, a acreana se encontrou no mundo da moda, na criação de conteúdos divertidos e criativos.

Com parcerias no mundo da moda, Jumara veio criando conteúdos que se encaixaram perfeitamente com o que o estilista Eduardo procurava. Em fevereiro de 2022, o grupo Amarante realizou uma seleção onde seria escolhida uma influenciadora de cada estado do Brasil, Ju criou um reels vestindo as peças Amarante e conquistou o grupo. Com isso, Ju foi coroada embaixadora da marca no Acre, juntamente com a outra influenciadora local, Pamela Kelly.