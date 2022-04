Esposa de Roberto Justus, expõe intimidade com marido e afirma: “Sexo todo dia”

A esposa do empresário Roberto Justus, Ana Paula Siebert, abriu o jogo e falou sobre sua intimidade com seu marido. Sem papas na língua, ela falou sobre a hora H.

Em suma, tudo começou com uma caixinha de perguntas, com um seguidor questionando. “Sexo todo dia?“, quis saber uma pessoa. Ao responder, a famosa apenas colocou um gif de uma mulher assustada.

Desse modo, logo em seguida, a esposa de Roberto Justus, foi questionada mais uma vez. “No sexo vale tudo?“. Contudo, extremamente sincera, a loira falou. “Quando acordado entre o casal, sim! O importante é a sintonia”.

Vale lembrar que Siebert e Roberto Justus se casaram em 2015, em uma cerimônia luxuosa em São Paulo. Dessa maneira, vale pontuar que o casal, juntos, são pais da pequena Vicky.

Mas, nem tudo são flores na vida de Roberto Justus e Ana Paula. Em resumo, ano passado a empresária deu o que falar ao revelar estar cansada, após dormir com a filha.

Esposa de Roberto Justus fala sobre polêmica

“Gente, estou acabada, sobrou só o pó na segunda-feira depois de um fim de semana cuidando da Vicky. Eu não estou acostumada a dormir com a Vicky. Ela dorme com a babá, todo dia ela dorme com a babá”, disse.

“E aí, esse final de semana eu dormi com ela e, a cada vez que ela se mexe no berço, eu levanto da cama pra ver se está tudo bem, porque eu sou dessas! Então, assim, é aquele sono picado. Eu não tive tipo assim, horas de sono sem levantar. Mamães me entenderão. É um desabafo de quem está cansada”, completou.

Por fim, na web, os internautas detonaram a esposa de Roberto Justus. “A mulher tá cansada porque dormiu um fim de semana com a filha????? Como que chama, então, o estado de espírito e físico da mãe que não tem babá e dorme todos os dias com o filho pequeno?“, questionou uma.

“A mamãe cansada tá com o cabelo arrumado, maquiagem em dia e sem nenhum resquício de uma noite mal dormida. Ela não tem ideia do que mães em tempo integral vivem. É uma hipócrita”, disse outra. “Maternidade virtual. Pega criança só pra tirar foto e fazer publi”, disparou uma terceira.