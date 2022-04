Ex-cantora gospel, Jotta A revela ser uma mulher trans

A ex-cantora gospel Jotta usou suas redes sociais nessa segunda-feira (11), para revelar aos seus seguidores que é uma mulher trans. Por meio de seu perfil no Instagram, Jotta afirmou que já deu o primeiro passo para a alteração de seu nome no cartório, afirmando que teve dificuldades em iniciar todo o trâmite por estar agora morando distante de seu estado de nascimento:

“Essa sou eu indo ao cartório para fazer a primeira solicitação de retificação do meu nome de registro. O processo é um pouco demorado devido aos detalhes e protocolos. E na minha condição que nasci em Guarujá Mirim, Rondônia, fica ainda mais difícil na perspectiva de quem mora no sudeste do país”, começou dizendo a ex-caloura do apresentador Raul Gil.

Jotta declarou logo em seguida que, depois de muito avaliar, chegou à conclusão que seria melhor manter o seu nome artístico: “Demorei muito tempo escolhendo meu nome, foram vários rascunhos, alguns deles escolhidos por melhores amigos, confesso que já usei alguns crushs como cobaias para provar a fonética, e cheguei à conclusão de que deveria manter o ‘Jotta’”, contou.

“Além de essa ser uma maneira de estar atrelada sempre a minha história, também acredito que seria difícil readaptar meus sobrinhos pequenos a deixarem de me chamar de tia Jotta (essa é a maneira carinhosa que eles me chamam já há alguns meses), meu segundo nome vou compartilhar logo mais, mas pressuponho que ele simbolize a sutiliza como me sinto e me vejo” , acrescentou a ex-cantora mirim do SBT.

Por fim, a artista falou sobre recomeços e agradeceu ao apoio dos amigos por todo suporte concedido a ela: “Recomeçar não é fácil, mas estou feliz por estar vivendo todo esse processo. Feliz em ter tantas pessoas que me apoiam e acreditam em mim nessa nova etapa, obrigada aos amigos que se despuseram a me ajudar, amo vocês”, finalizou.

Para quem não se lembra, Jotta ficou conhecida do público ao se tornar uma das calouras do “Programa Raul Gil”, no SBT, quando ainda era criança. Depois de fazer sucesso na emissora de Silvio Santos, a artista se destacou dentro do segmento gospel. Com uma voz potente, Jotta lançou, ao todo, cinco álbuns sendo um em língua espanhola.

A musicista também foi indicada a vários prêmios, como o Grammy Latino. Em 2020, Jotta se assumiu homossexual e anunciou sua saída do segmento gospel. Em uma publicação em seu perfil no Instagram, na época, a cantora falou sobre os novos passos na carreira musical: “Deixando claro que minha profissão a partir de agora estará baseada em defender meus conceitos pessoais. Continuarei expressando através da música o que sou e o que sinto, sem desmerecer nada, nem ninguém. Apenas fazer o que amo… ‘CANTAR’”, escreveu.