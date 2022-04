Fernanda Souza assume namoro com Eduarda Porto: “Amor é amor”

Fernanda Souza revelou o romance com Eduarda Porto nesta sexta-feira (22). É o primeiro relacionamento que a atriz assume publicamente desde o fim do casamento com Thiaguinho, que chegou ao fim em outubro de 2019.

“Se conhecer e acolher cada descoberta sobre si, é um processo enriquecedor e transformador. É ser quem se é. É viver o que se quer. Somos muito gratas por termos nos encontrado nesse caminho lindo que se revelou pra nós. Amor é amor!”, escreveu Fernanda na legenda.

Eduarda possui um perfil no Instagram, privado, e é seguida por cerca de 200 pessoas. Na área de comentários, amigos famosos de Fernanda celebraram o namoro. “Estou muito feliz e orgulhoso da atitude de vocês, e mais feliz ainda em ver duas das minhas melhores amigas namorando. Zerei a vida”, disse Bruno de Luca. “Meu Deus! Tudo!”, escreveu Luísa Sonza.

Publicação de Fernanda Souza (Foto: Reprodução/Instagram)

“Lindas! Amo vocês”, disse Sandy. “Estou feliz demais com vocês juntas”, comentou Tatá Werneck. “Que alegria ver e acompanhar minhas melhores amigas nessa jornada de amor e crescimento, de cumplicidade e entrega”, disse Ludmilla Dayer.

“Vim correndo porque ouvi uma explosão de amor! Feliz demais de ver vocês felizes, amando e sendo amadas! Estamos jogando mais amor daqui”, escreveu Fernanda Gentil. “Que lindas! Viva ao amor”, comentou Brunna Gonçalves. “Uau, que lindo é que forte. Muito chocada e inspirada. Maravilhosas demais”, disse Carolinie Figueiredo.

Famosos celebram romance de Fernanda Souza (Foto: Reprodução/Instagram)