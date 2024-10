Cubanos chegam ao terceiro dia sem energia elétrica; furacão se aproxima

Milhões de cubanos ficaram sem energia elétrica pelo terceiro dia consecutivo neste domingo (20) após novas tentativas de restaurar a eletricidade falharem durante a noite.

A União Elétrica Cubana disse que cerca de 16% do país teve a energia elétrica restaurada quando a rede elétrica envelhecida ficou sobrecarregada novamente no sábado à noite. As autoridades não forneceram uma atualização sobre quando o serviço seria restabelecido.

Isso marca o terceiro colapso total da rede elétrica de Cuba desde sexta-feira, e a maioria no país de 10 milhões de habitantes teve seu acesso à energia interrompido o tempo todo.

Os esforços de recuperação serão ainda mais complicados pela chegada do furacão Oscar no leste de Cuba, que deve trazer ventos fortes e ondas, disseram os meteorologistas.

O furacão Oscar fez seu primeiro desembarque na Ilha Inagua, nas Bahamas, com ventos máximos estimados de 128 km/h, de acordo com a atualização do National Hurricane Center no domingo.

A previsão é que ele atinja a costa nordeste de Cuba como um furacão no final desta tarde. “O enfraquecimento é esperado após o desembarque, mas Oscar ainda pode ser uma tempestade tropical quando se mover para o norte de Cuba na segunda-feira à noite e atravessar o centro das Bahamas na terça-feira”, disse o NHC.

O primeiro apagão em toda a ilha de Cuba aconteceu na sexta-feira, quando uma das principais usinas de energia do país falhou, de acordo com o ministério da energia.

Horas depois que as autoridades disseram que a energia estava sendo restaurada lentamente, o país sofreu um segundo apagão nacional na manhã de sábado.

Os apagões ameaçam mergulhar a nação comunista em uma crise mais profunda. O suprimento de água e a manutenção de alimentos frescos dependem de energia confiável.

Moradores de Havana fazem fila para comprar pão

Algumas pessoas começaram a inundar os chats do WhatsApp com atualizações sobre quais áreas tinham energia, enquanto outras se organizaram para armazenar medicamentos nas geladeiras daqueles que tiveram energia por um breve período — ou tiveram a sorte de ter um gerador.

Em Havana, os moradores esperaram horas para comprar alguns pães nos poucos locais que vendiam pão na capital. Quando o pão acabou, várias pessoas argumentaram com raiva que haviam sido furadas na fila.

Muitos se perguntavam em voz alta onde estavam os aliados tradicionais de Cuba, como Venezuela, Rússia e México. Até agora, eles vinham fornecendo à ilha barris de petróleo muito necessários para manter as luzes acesas.

Enquanto isso, turistas ainda eram vistos circulando pelas principais avenidas de Havana em carros clássicos dos anos 1950, embora muitos geradores de hotéis tivessem ficado sem combustível.

Um visitante estrangeiro disse à CNN que o Aeroporto Internacional José Martí de Havana estava operando no escuro apenas com energia de emergência, acrescentando que as impressoras não funcionavam para emitir passagens e não havia ar condicionado no terminal.

Repórteres da Reuters testemunharam dois pequenos protestos durante a noite até domingo, enquanto vídeos de protestos em outros lugares da capital também surgiram.

Autoridades cubanas culparam a crise energética por uma confluência de eventos, desde o aumento das sanções econômicas dos EUA até as interrupções causadas por furacões recentes e o estado empobrecido da infraestrutura da ilha.

Em um discurso televisionado na quinta-feira que foi adiado por dificuldades técnicas, o primeiro-ministro cubano Manuel Marrero Cruz disse que grande parte da produção limitada do país foi interrompida para evitar deixar as pessoas completamente sem energia.

“Estamos paralisando a atividade econômica para gerar (energia) para a população”, disse ele.

O ministro da saúde do país, José Angel Portal Miranda, disse na sexta-feira no X que as unidades de saúde do país estavam funcionando com geradores e que os profissionais de saúde continuavam a fornecer serviços vitais.