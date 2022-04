Finais da Copa Arasuper ocorrem neste sábado no Álvaro Dantas

Com a expectativa de finais equilibradas e presença de bom público, ocorre na tarde deste sábado (16), no ginásio Álvaro Dantas, as finais da 7ª Copa Arasuper de Futsal Sub-10, Sub-12 e Sub-14.

O primeiro campeão sairá da categoria sub-14, a partir das 15h. Os invictos Flamenguinho e Andirá/Léo Raches prometem um jogo acirrado pelo troféu. O clube rubro-negro para buscar o troféu de campeão conta com o artilheiro da competição, Ângelo Henrique, com 17 gols, quatro gols a mais que os jogadores Lucas Galvão (Andirá/Léo Raches) e Zac Henrique (CT Furacão do Norte).

Na sequência, às 16h, outro confronto de invictos decide o título da categoria sub-12. De um lado o CT Furacão do Norte, equipe do artilheiro Davi Yuri, que já marcou 13 gols na temporada. Do outro, a boa equipe do Flamenguinho.

A terceira e última decisão da tarde do sábado envolverá as equipes da Escolinha do Rei Artur e Flamenguinho, a partir das 17h. O primeiro conta com o vice artilheiro da competição, Guilherme Gabriel, 10 gols na temporada, um a menos que o artilheiro João Batista (CT Edson).

Arbitragem

No meio de semana, a coordenação da competição divulgou a escala de árbitros para as três finais. Os árbitros escalados são: Eilson Paiva e Edson Correia. O trabalho de mesa fica na responsabilidade de Vera Cavalcante.