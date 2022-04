Flamengo estreia com vitória na Libertadores que mais traz preocupação do que esperança

O time de Paulo Sousa nitidamente não evoluiu depois de duas atuações muito ruins contra o Fluminense e vitórias nada animadoras sobre o Vasco.

Apesar de a escalação inicial sugerir uma mudança de sistema, Paulo Sousa manteve a linha com três zagueiros: Gustavo Henrique pela direita, David Luiz por dentro e Filipe Luís na esquerda. Arão e Maia como volantes, e a última linha antes de Gabigol com Bruno Henrique e Andreas pela esquerda, e Matheuzinho e Everton Ribeiro pela direita.

Diante de um adversário muito limitado, o Flamengo foi discretíssimo na etapa inicial. Abriu o placar após dois erros de saída de bola do Sporting Cristal, Arão foi esperto e tocou de primeira. Matheuzinho cruzou na medida, e Bruno Henrique marcou aos 21 minutos.

A etapa foi marcada por muitos erros técnicos do meio-campo, e Thiago Maia, que não jogava desde 12 de março, não correspondeu. Justiça seja feita com Thiago. Não só ele foi mal, poucos jogaram bem contra o sétimo colocado do Peruano. É bom repetir como está posicionado o adversário rubro-negro dentro de seu respectivo campeonato nacional.