Giro do zodíaco de 17 a 23 de abril de 2022 com o guru Binho de Ouros

Meus prezados, vamos entrando num novo ciclo com muita gratidão, ação e esperança! Fazer acontecer é ser o milagre e o milagreiro… Confiram aí!

Áries, de 21 de Março a 20 de abril: É um período de sorte, otimismo, luz para iluminar as ideias e satisfação com o que faz e cria… Deixem as energias positivas entusiasmarem vocês e permitam ser a grande diferença, quando a luz brilha, as trevas desaparecem… Nos negócios, boa sorte com o que podem criar, com as propostas em andamento e com o trabalho na equipe, vamos comemorar! Na saúde, bom vigor físico, disposição mental e espiritual, tdb na semana!

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Essa semana é tempo de perdoar, de usar o conhecimento para ser a ponte da realização com as pessoas, levem o que sabem para o povo e façam a diferença com atitudes construtivas, muito melhor que discussões infrutíferas… O conhecimento está na história da sua vida, perdoe, liberte e construa uma história nova…. Nos negócios, oportunidade de ensinar, treinar ou melhorar procedimentos de fabricantes e dos clientes, envolva todos nos procedimentos do trabalho de vocês e o conhecimento fará diferença! Na saúde, cuidem da qualidade da comida e tenham o pé no chão para usarem a energia de vocês.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: É um período de muita satisfação, graças e realização, como resultado de uma etapa sonhada, trabalhada e conquistada… Recebam o prêmio da dedicação, sejam amor e sabedoria e olhem pro futuro com o que aprenderam e modifiquem a estrada para um caminho de harmonia… Nos negócios, é tempo de celebrar os excelentes resultados, vivenciar uma melhor disposição para a ação e planejar com conhecimento de causa! Na saúde, tudo de bom com o corpo, a alma e o espírito!

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: O período é de esperança, acreditar no que se pode fazer e abrir caminhos com fé… Coloquem pra fora, a força interior e sejam o milagre… Transformem acreditando no melhor e sintam a caminhada… Nos negócios, fé que faz a diferença em qualquer resultado, caminho aberto onde todos olham pra mesma direção. Na saúde, otimismo e energia dando uma energia extra pro corpo, mente positiva, saúde perfeita!

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Nessa semana, procurem observar mais e falar menos… Sejam cautelosos com a raiva e agressividade…Prevaleçam pelo bom serviço e atitude, e isso será tudo. Nos negócios, trabalho prático a ser feito e pelos resultados, conseguiram provar a alternativa correta… Na saúde, cuidado com a agressividade ilógica e problemas intestinais…

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Tempo de tentações, política, tesão e manipulação, sejam leves e tenham jogo de cintura, segurem a onda! Nos negócios, a praticidade e experiência farão diferença em situações “difíceis”, tenham tato…Observem o que é funcionam e se direcionem nessa visão, executando as atividades e cumprindo acordos. Na saúde, cuidem dos ossos e articulações, tomem um Sol da manhã e revitalizem o corpo com boa malhação…

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Esse período será necessário sacrifício e abrir mão de coisas que prendem vocês, mudem os conceitos… Entendam o período e as recompensas que podem obter, se tiverem coragem de percorrer a estrada… Nos negócios, o trabalho árduo dará reconhecimento, resultado e respeito… Na saúde, cuidem da dieta e rotina de exercícios, levem de boa!

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Vocês estão vivem um período que se repete… Parem e observem o que acontece, entendam o ciclo de vida e o carma que vocês tem ou geram… Aproveitem a sorte no momento certo, tenham sincronia com o tempo…Nos negócios, sorte que ajuda ou azar que bloqueia, de acordo com o ciclo pessoal de cada um, a diferença está na harmonia… Na saúde, cuidado com a gula…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: Hora de dar um salto de fé, além das aparências da realidade…Sintam o impulso do espírito e sigam em frente! As coisas fazem sentido se tiverem essa sincronia, fora disso é loucura… Nos negócios, palpite que pode fazer toda diferença, confiem nos sentidos de vocês… Na saúde, tenham um cuidado com a impaciência e impulsividade…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Equilíbrio, tempero e mistura pra serem a grande diferença do momento, arte, refinamento da consciência e conhecimento, permitindo uma realidade mais elaborada… Nos negócios, conhecimentos que agregam valores com a equipe, clientes e propostas, somem e realizem… Na saúde, equilíbrio que dá harmonia total pra mente e corpo.

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Cuidado com as ilusões que levam vocês pro mundo da lua e o negativismo que contamina a alma… Nada se lucra com energia negativa, sonhem, mas vivam o agora com o pé no chão! Vocês terão que responder por coisas que fizeram no passado, tenham cuidado com o que disserem ou prometerem, pois serão cobrados or cada palavra… Nos negócios, fase de desgaste, sonho e ilusões, coloquem o pé no chão e cuidado com “negócios da China”… Na saúde, insônia pode serum problema, assim como ambientes negativos…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: É um período de amor e realização, ponham as sementes para germinarem e colham os frutos! Com amor, pelo belo, bonito, o que está dentro transforma o que está fora e tudo fica original… Nos negócios, faze de realização e conquista, e de até promoção! Lembrem das pessoas, clientes e processos envolvidos, sucesso não é individual… Na saúde, tudo de bom com o corpo, alma e espírito…

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

