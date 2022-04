Hexagonal do Acreanão começa no sábado

O hexagonal final do Campeonato Acreano 2022 começa neste final de semana com jogos agendados para o estádio Arena da Floresta. Os seis clubes participantes jogam entre si e o time que somar o maior número de pontos leva o título da temporada e vaga nas competições nacionais para 2023. O vice-campeão também garante calendário (Copa do Brasil e Série D).

O duelo entre Náuas e Galvez abre os confrontos na tarde do sábado (2), às 16h. No domingo (3), a partir das 15h, dois jogos complementam a primeira rodada: Rio Branco x Humaitá (15h) e Adesg x São Francisco (17h).

Galvez confirma mais um reforço

O Galvez nos últimos dias anunciou a chegada de dois reforços para a sequência do Campeonato Acreano 2022. O primeiro deles diz respeito ao atacante Wanderson Jordão. O atleta, que já vestiu a camisa do Imperador, esteve no Bahia, mas não se adaptou e preferiu o retorno ao futebol local, inclusive, já participando do empate entre Imperador e Tourão por 1 a 1.

Outro a “pousar” no CT do Tourão é o zagueiro Leandro Bahia. O atleta tem várias passagens pelo Plácido de Castro e, ano passado, foi campeão pelo Rio Branco.

AS CURTINHAS

Uma equipe de jornalistas do sul do país, precisamente da CBF, está em Rio Branco produzindo um documentário a respeito da vitoriosa carreira do goleiro acreano Weverton Pereira, um dos pré-convocados do técnico Tite para a Copa do Catar.

No início do ano fui contatado pela equipe de produção do documentário, na pessoa do jornalista Fábio Siqueira, para contribuir nas pesquisas sobre a carreira do atleta.

Fiz um mergulho nos meus arquivos e concedi inúmeras imagens e reportagens da carreira do Weverton Pereira. Também, ao ser solicitado pela equipe de produção, fiz algumas indicações de entrevistas.

Um bom dia!