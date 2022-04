Homem confunde ‘brincadeira’ com ofensa e espanca menino de 9 anos; veja vídeo

Segundo a polícia, o agressor, de 27 anos, alegou que confundiu uma brincadeira entre as crianças com uma ofensa direcionada a ele. Neste momento o suspeito desceu do carro e começou a agredir o garoto. Câmeras de segurança registraram as agressões (assista acima) .

“As crianças estavam pedalando e conversavam. O suspeito passou pelas crianças e escutou alguma brincadeira entre os garotos e entendeu que seria direcionada a ele [suspeito], foi então que ele estacionou o carro, desceu do veículo e começou a agredir o menino”, detalha o delegado Silvio Ramos, responsável pela investigação e pela Delegacia de Caarapó.