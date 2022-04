Hora da vingança: os signos mais calculistas da astrologia

Geralmente, é bem comum definir os calculistas como frios, seres que não têm sentimentos e que agem sempre em benefício próprio. Uma pessoa com essa característica avalia tudo nos mínimos detalhes para conseguir o que quer. Com isso, fizemos o ranking dos signos mais calculistas, que possuem essa essência e queremos saber: será que o seu está na lista?

Touro

Taí um signo que ninguém imaginava. Porém, eles não se vingam à toa, mas sim quando estão muito chateados com algo. – e, quando decidem se vingar, não será de qualquer jeito. O taurino faz o roteiro para sua vingança, calcula muito bem todos os passos que vai dar, pois quer ter certeza de que irá se vingar com classe. Portanto, sua vingança é sempre calculada. Não espere que o nativo de Touro vá brigar com você, pois ele simplesmente ficará calado e, quando você menos esperar, dará o bote certeiro.

Escorpião