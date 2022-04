Idoso é preso após cortar orelha de cadela com tesoura

Em depoimento, o autor confessou que não era o tutor do animal e apenas estava ‘cuidando’ da cachorra. Além disso, o idoso alegou que cometeu o crime depois de ter bebido muito.

De acordo com a PMA, o homem foi preso em flagrante no último dia 9 de abril, por ter cortado de forma cruel a orelha da cachorra com tesoura. Neste domingo (17), a polícia multou o idoso em R$ 500.