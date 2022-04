Influenciador conhecido como ‘Popeye russo’ faz cirurgias no rosto para se parecer com um alienígena; veja fotos

Kirill Tereshin, 25, ignorou todos os avisos médicos sobre os riscos de passar por tanto procedimento cirúrgico e decidiu mexer no rosto desta vez. Fissurado em alienígenas, o ‘Popeye russo’ disse que o objetivo dele é ficar parecido com eles.

As informações foram publicadas pelo Daily Star nesta terça-feira (12), que repercutiu os posts mais recentes de Kirill nas redes sociais. O influenciador russo acumula mais de 1 milhão de fãs em seu TikTok e Instagram.

Ele ficou conhecido como Popeye depois que injetou óleo nos braços para deixar os bíceps e tríceps gigantes. O procedimento foi rotulado como extremamente perigoso por especialistas, e o russo já teve que remover pedaços de vaselina endurecida e músculo morto dos braços para não morrer. Apesar disso, ainda tem bastante líquido nos bíceps deformados de Kirill até hoje.

O ‘Popeye russo’ não aprendeu absolutamente nada com tudo isso e acabou de passar por mais cirurgias. O foco, agora, foi o rosto. O influenciador colocou preenchimento labial e nas bochechas: “Eu quero me tornar um alienígena”, escreveu na legenda de um dos vídeos publicados para mostrar os resultados.

Ao lado da cirurgiã responsável (acima), Kirill publicou outro vídeo com mais detalhes do seu novo rosto. “Sou um homem idealmente bonito. Tudo se destaca claramente – lábios, queixo, maçãs do rosto, testa, nariz uniforme, mandíbula inferior…”, descreve o rapaz modesto. “Eu quero fazer um rosto alienígena. Acredito em alienígenas desde que vi OVNIs quando adolescente”, explica o influenciador, que tem uma tatuagem gigantesca de alienígena no peito.

Nos comentários, os seguidores ficaram indignados com as mudanças do russo. “Isso é tão ridículo”, escreveu a usuária. “Parece que levou mordida de abelha”, opinou o internauta. “Essa mulher tem que ser processada por fazer isso em alguém com dismorfia corporal”, condenou o seguidor ao se referir à responsável pelos procedimentos.

O russo foi incentivado por Alana Mamaeva, uma ativista vítima de cirurgias plásticas mal feitas, a retirar os implantes dos tríceps. Ele topou, mas após esse procedimento, Kirill disse que tinha “muito medo” de fazer a mesma coisa nos bíceps.

“O risco de complicações neste caso é muito alto. Uma substância tóxica no corpo a longo prazo pode complicar os rins e levar à morte”, alertou o cirurgião Dmitry Melnikov na ocasião. O Popeye russo chegou a ficar internado no hospital depois de sofrer com algumas complicações, mas ainda segue com os braços repletos de óleo.