Machado, terçado e outras armas são encontradas na casa de idoso que ameaçava pessoas

A Polícia Militar realizou buscas na residência do idoso Francisco Raimundo Barbosa Brasil, de 62 anos, e encontrou em torno de cinco armas brancas na casa de Raimundo. Além das armas, também foi encontrado um caderno de anotações com possíveis ameaças.

Na ocasião, os PMs de Sena Madureira apreenderam 01 Machado, 01 terçado, 01 faca, 02 pé de cabra e uma espécie de lança – arma pontiaguda bastante afiada. Somente nesta sexta-feira (10) a foto das armas apreendidas foi divulgada.

Raimundo Brasil foi preso na última quarta-feira sob acusação de ameaçar populares, bem como, alunos da escola municipal Guttemberg Modesto da Costa. Ele mora nas proximidades da escola, no bairro do Bosque.

Nesta sexta-feira (10) após audiência de custódia, a juíza determinou sua internação no Hosmac, em Rio Branco, para tratamento psiquiátrico. Com a sua retirada do convívio social, os moradores, alunos e funcionários da escola Guttemberg estão respirando mais aliviados.