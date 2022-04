Instagram da FEM é supostamente excluído e assessora não descarta ataque hacker

O Instagram da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM), órgão ligado ao Governo do Acre, foi supostamente excluído no último dia 06 de abril. Por conta disto, funcionários suspeitam que a conta foi alvo de um possível ataque hacker de alguém que já teve acesso a senha.

O órgão, que gere políticas culturais do Acre, perdeu um acervo de mais de 500 postagens, dentre recomendações, curiosidades e demais informações relacionadas à cultura.

Segundo Carol Lamar, que trabalha na assessoria de comunicação do órgão, a suspeita é de que alguém tenha invadido a conta e feito a exclusão. O ataque foi facilitado em razão de a conta não ter ativada a autenticação de dois fatores, que serve para verificar a identidade do usuário.

“Na terça à noite meu celular notificou que alguém teria entrado na conta da FEM. Quando percebi, mudei a senha, mas já no outro dia, não conseguimos mais logar e já aparecia ‘conta inexistente’, como se alguém tivesse excluído”, comentou.

Em razão disto, ela falou ao ContilNet que fará um boletim de ocorrência nesta sexta-feira (08) para formalizar a denúncia, uma vez que se trata de um canal de comunicação ligado ao Governo do Estado. O modelo do celular foi identificado, mas as informações sobre a possível identidade da pessoa que desativou a conta ainda não são claras.

“Isso se configura como um crime cibernético. Por isso eu vou formalizar uma denúncia porque nós tínhamos muita coisa naquela conta. Nós criamos outra reserva, que é a @culturadoacre, até tentarmos recuperar a antiga, que tinha mais de 3 mil seguidores. A gente sabe que esse tipo de coisa ainda não tem uma legislação muito específica, mas estamos tomando as medidas legais”, pontuou.