Jenilson quer levar internet para alunos de escolas públicas e distribuir tablets

O pré-candidato ao Governo do Acre pelo PSB, deputado Jenilson Leite, está em Brasília, onde participa desde a última quinta-feira (28), do XV Congresso Nacional do seu partido. Lá ele tem aproveitado para, além de participar das programação do evento, conversar e pegar bons exemplos de gestões feitas por seus colegas partidários de outros estados. E foi o que ocorreu nesta sexta-feira (29), quando Jenilson se encontrou com o prefeito do Recife (PE), João Campos.

A conversa foi inspiradora e um dos projetos dialogados entre Jenilson e João, foi a implementação do EducaRecife, um programa de ensino aliado à tecnologia. O projeto integra momentos presenciais e remotos dos alunos, utilizando tecnologias digitais, algo amplamente defendido por Jenilson e que, segundo o pré-candidato, será inserido em seu plano de Governo.

“Eu sou um entusiasta de inserir novas tecnologias em todas as áreas, e na educação não é diferente! Um dos eixos do EducaRecife é o acesso gratuito à internet para todos os estudantes e professores da rede estadual de ensino, por meio da nova plataforma do programa. É um ponto de extrema importância para que nosso ensino avance. Vivemos uma era tecnológica e não há motivo para nossa Educação permanecer no analógico, a pandemia nos mostrou isso. E a internet é um acesso importante para pesquisas e qualificações e sabemos que não são todas as famílias que podem pagar um plano de internet, e com o programa vamos dar esse acesso aos nosso professores e alunos sem precisar de um pacote de dados ou pagar por isso”, afirma Jenilson.

O programa busca ampliar o tempo, o espaço e o ritmo de aprendizagem dos estudantes e prevê ainda a distribuição de computadores modelo chromebook para as escolas e tablets para os alunos. “A gente precisa apoiar o ensino dos nossos jovens dentro e fora da escola, vejo o uso da tecnologia como uma importante ferramenta para inclusão e democratização da aprendizagem. As aulas ficam lá gravadas e os alunos podem revisar quantas vezes quiserem, além de promover um ensino diferenciado e fortalecer o uso da tecnologia”, pontuou Jenilson.