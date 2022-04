Liga Europa: Barcelona, Lyon e Atalanta encaram rodada decisiva

Apenas um time conseguiu garantir a vitória no jogo de ida, enquanto os outros três duelos terminaram em empates. Mesmo assim, as classificações seguem em aberto, uma vez que nenhuma das equipes fez mais de um gol.

Confira o que esperar dos duelos desta quinta:

Barcelona x Eintracht Frankfurt

O Barcelona chegou nas quartas de final depois de superar o Galatasaray por 2 x 1 no jogo de volta. O confronto ficou no empate sem gols no Campo Nou, mas os Culés conseguiram colocar o placar a seu favor na Turquia. O Frankfurt, por outro lado, garantiu a vantagem de 3 x 2 no jogo de ida contra o Betis e terminaram empatados em 1 x 1 no segundo confronto.

No primeiro duelo entre os dois times, o clube alemão começou melhor e inaugurou o placar com um golaço do lateral Knauff. A equipe espanhola conseguiu empatar o jogo em 1 x 1, com Ferrán Torres, e uma vitória simples garante a vaga na semi.

Já nos campeonatos nacionais, o Barcelona vem de boa sequência de vitórias, ficando há quase três meses sem conhecer uma derrota. Em contrapartida, o Frankfurt perdeu para o Freiburg, em partida válida pela Bundesliga no último domingo.

Lyon x West Ham

A vaga nas quartas de final foi conquistada pelo Lyon após a vitória sobre o Porto no jogo de ida, por 1 x 0, e o empate na partida de volta, em 1 x 1. Já o West Ham chegou a perder o primeiro duelo contra o Sevilla, como visitante, por 1 x 0, mas reverteu o placar e garantiu a classificação por 2 x 0 em casa.

O primeiro confronto das quartas não foi bem aproveitado pelos franceses. Apesar de Aaron Cresswell, lateral do clube inglês, ter sido expulso no final do primeiro tempo, o West Ham marcou primeiro e o Lyon só conseguiu segurar um empate de 1 x 1.

Nas competições nacionais, o time francês vem de uma vitória, dois empates e uma derrota, nos últimos quatro jogos, enquanto o West Ham entra em campo com duas vitórias e duas derrotas no Campeonato Inglês.

Atalanta x RB Leipzig

O clube italiano avançou para as quartas da Liga Europa depois de superar o Leverkusen nos dois duelos: o primeiro em 3 x 2 e o segundo em 1 x 0. Em contrapartida, o alemão não precisou entrar em campo para garantir a vaga na próxima etapa da competição. O adversário do RB Leipzig era o Spartak Moscou, que foi excluído da disputa com a Guerra na Ucrânia.

O duelo entre o Atalanta e o RB Leipzig foi mais um que terminou em empate por 1 x 1. Os visitantes conseguiram pressionar e abrir o placar, mas, na volta do vestiário, não conseguiu segurar a vantagem e viram o time da casa empatar o confronto.

O Atalanta ocupa a 8ª posição no Campeonato Italiano e vem de duas derrotas. O RB Leipzig, por outro lado, venceu os dois últimos confrontos da Bundesliga por 3 x 0 e 4 x 1, respectivamente, e está em 4º lugar na tabela de classificação.

Rangers x Braga

Apesar de perder no confronto de volta contra o Estrela Vermelha, por 2 x 1, o Rangers guardou seu lugar nas quartas com o resultado do primeiro duelo na etapa, quando venceu o clube sérvio por 3 x 0. Já o Braga segurou a vantagem sobre o Mônaco no jogo de ida, por 2 x 0, com o empate por 1 x 1 no último embate.

Nas quartas, o jogo entre o Rangers e o Braga foi o único que terminou com vitória. O time português conseguiu ficar com a vantagem após Abel Ruiz ter balançado as redes no primeiro tempo da disputa em casa.

O clube escocês ocupa a 2ª colocação do campeonato nacional e vem de uma vitória por 4 x 0 e uma derrota de 2 x 1. O Braga vem de duas vitórias, apesar de estar em 4º lugar na competição de Portugal.