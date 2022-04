Ludmilla conta que já gravou sexo com Brunna Gonçalves: “Eu invento”

A cantora Ludmilla revelou detalhes bem íntimos da relação com a esposa, Brunna Gonçalves, nesta terça-feira (05).

Em entrevista com um canal do Youtube, a famosa contou que gosta de apimentar o relacionamento com a ex-BBB de várias maneiras.

A conversa chegou lá porque o entrevistador quis saber se Lud grava “sex tapes” com a amada. Ela revelou que guarda sim algumas gravações no próprio celular: “Fica no meu. Ela é muito de boa, ela é muito zen, tranquilona. Eu que invento“.

Além disso, a funkeira contou que gosta de outras coisas diferentes na cama: “Minhas paradas de sadomasoquista“, cita. Lud inclusive conta o papel que gosta de desempenhar: “Eu sou a que domina“.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Brunna Gonçalves (@brunnagoncalves)

SARADA

A cantora Ludmilla apareceu poderosa em uma sequência de fotos nesta segunda-feira (04).

Com um top minúsculo, a estrela exibiu a barriga trincada em cliques ao lado da esposa, Brunna Gonçalves. O look ficou completo com uma calça com estampas coloridas e uma bota preta.

Já a ex-BBB apareceu praticamente fantasiada de Barbie com um vestido multicolorido, peruca loira curtinha e salto alto cor de rosa. Na legenda, somente um foguete, mostrando que a famosa está decolando.