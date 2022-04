Ludmilla quer distância de Anitta apesar de tweet

Não será desta vez. E talvez não seja nunca. Apesar de ficarem ouriçados com uma provável paz entre as divas do pop, os fãs de Anitta e Ludmilla podem esquecer uma reconciliação entre elas. Nem o tweet de Lud enaltecendo o funk brasileiro no cenário mundial após a apresentação da Poderosa no Coachella , em Los Angeles, nos EUA, foi capaz de quebrar o gelo (ou seria um iceberg?) entre as duas. E a gente te conta o por quê.

Anitta escolheu “Onda diferente” para abrir o seu show no festival. Algo que pegou muita gente de surpresa. Afinal, a música gravada por ela, Ludmilla e Snoop Dogg é de três anos atrás. E a brasileira está estourada lá fora com outros hits. Além disso, a voz de Ludmilla foi mantida no palco. Algo que não acontecia há tempos, assim como Lud suprime a de Anitta em seus shows também.

O que para muitos foi um sinal de bandeira branca e maturidade de Anitta, foi encarado por Ludmilla como mais uma jogada de marketing da ex-parceira e amiga. “Tudo o que ela quer é distância da Anitta. Ela sabe que esse papo de pazes é puro marketing para uma música que seria lançada falando de amizade e reconciliação”, conta uma fonte ligada a ambas.

Logo que os internautas viram a apresentação, começaram a marcar Ludmilla nos posts com os vídeos da música cantada por Anitta e Snoop Dog no Coachella. Lud passou a noite desmarcando seu nome na força do ódio. Até ser demovida da missão por amigos e decidir dar o que queriam.

No sábado, 16, à tarde, Ludmilla usou sua conta no Twitter para compartilhar o vídeo dos dois cantando e tecer publicamente um elogio: “Muito foda ver nossa música ganhando o mundão. Viva o funk, porra!”, escreveu ela, convertendo também para ela própria os aplausos da web.

O que bastou para fã-clubes, portais e imprensa em geral noticiarem que a treta estaria próxima do fim. O que nem de longe é verdade. Como a coluna “Retratos da Vida”, do Extra, publicou, Ludmilla quer uma retratação de Anitta, que por sua vez, negou, através de sua assessoria, que deseje voltar às boas com Lud. “Nem a família da Ludmilla vê isso com bons olhos pelo tanto de coisas que foram faladas dela. Coisas pesadas e que são difíceis de engolir”, revela uma amiga da cantora.