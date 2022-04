Mãe de Lucas Lucco abre o jogo e expõe vida sexual após tratamento: “Como eu sofria”

Mãe do cantor Lucas Lucco, Karina Lucco abriu o jogo e decidiu expor sua intimidade. Em suma, a matriarca afirmou que recentemente, passou por reposição hormonal e isso mudou a sua vida sexual com seu marido.

Por meio das redes sociais, ela compartilhou um vídeo, onde explica o caso e conta mais detalhes do que passou. “Comecei a fazer reposição hormonal e mudou tudo, até a questão do meu relacionamento, libido, por exemplo. Ter um relacionamento íntimo com o esposo de luz apagada”.

Além disso, a mãe de Lucas Lucco, Karina, revelou que sentia vergonha antes, durante o sexo. Mas, agora isso mudou. “Você se esconde do seu marido. Isso é triste, você se esconder. Mas convivi com isso durante muito tempo, achando que era normal. Comecei a fazer reposição e fui mudando aos poucos”.

Desse modo, por meio da legenda, a mãe de Lucas Lucco ainda explicou. “Olhando aqui meus posts, achei que seria bom fazer um repost, porque creio que irei ajudar muitas mulheres que sofrem, como eu sofria, por sentir, ou melhor não sentir, né?”.

“Quem teve a oportunidade de assistir à matéria que gravei para o ‘Domingo Espetacular’, viu que falei que minha mudança não foi somente estética, que, claro, não deixou de contribuir e muito para a melhora da minha libido (autoestima). Não tenha vergonha de procurar ajuda e falar sobre esse assunto. Não digo isso pensando em agradar só seu parceiro, mas pensar primeiramente em você! Um ótimo dia para vocês!”, finalizou.

Mãe de Lucas Lucco fala sobre saúde

Recentemente, a mãe do cantor Lucas Lucco, Karina, revelou que fez isolamento após achar que estava com Covid-19. No entanto, na verdade, o que ela tinha, era dengue.

“Hoje está fazendo 8 dias, só hoje fiquei sabendo que o que tive foi dengue. Eu fiz todos os protocolos de Covid, tomei todos os remédios, é rir para não chorar. A gente não pode esquecer que as outras doenças estão por aí também e estão tendo muitos casos de dengue, além de Influenza e Covid”, disse ela.