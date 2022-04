Maior patrocinador do BBB22 já esteve preso, é ex-investigado e delator da Lava Jato, diz colunista

Um Big Brother Brasil morno, sem graça e sem novidades? Não para os anunciantes. Apesar da reclamação do público quanto a falta de tretas dentro da casa, o BBB22 bateu recorde de patrocinadores e a emissora tem em vista uma excelente expectativa de lucro até o final do programa, já que, até o momento, as cotas de patrocínio já superam a casa dos R$ 600 milhões.

No total, 18 patrocinadores se dividiram em 4 cotas e assinaram contrato com a emissora de Roberto Marinho para exibir suas marcas ao público do BBB durante a apresentação do programa. Segundo Fábia Oliveira, colunista do portal de notícias Em Off, boa parte dessas cotas, a maioria, na verdade, se concentra em poder de um único grupo empresarial.

Ex-investigado da Polícia Federal, Joesley Batista, líder do grupo J&F e possuidor da maior parte das cotas de patrocínio do BBB22, segundo informações publicadas pela coluna de Fábia Oliveira, chegou a ser preso em 2017 e 2018, no decorrer da Operação Lava Jato.

