Mancha Verde é a escola campeã do Carnaval de São Paulo 2022

Em 2022, 14 agremiações do grupo especial disputaram o título paulista: Acadêmicos do Tucuruvi, Colorado do Brás, Mancha Verde, Tom Maior, Unidos de Vila Maria, Acadêmicos do Tatuapé, Dragões da Real, Vai-Vai, Gaviões de Fiel, Mocidade Alegre, Águia de Ouro, Barroca Zona Sul, Rosas de Ouro e Império da Casa Verde.

As escolas Colorado do Brás e Vai-Vai acabaram rebaixadas.

A Acadêmicos do Tatuapé e a Colorado do Brás foram punidas em 0,5 pontos, cada, antes da apuração, por descumprimento de regras. A Colorado foi punida por merchandising e a Tatuapé, por utilizar maquinário da infraestrutura da Liga-SP.

Critérios avaliados

Os jurados avaliaram nove quesitos para determinar a vitoriosa: harmonia, mestre-sala e porta-bandeira, enredo, evolução, bateria, fantasia, alegoria, samba-enredo e comissão de frente. Ao todo, houve 36 jurados.

Nesse ano, o critério usado como desempate foi a comissão de frente, no qual se avaliou harmonia visual, coordenação, limpeza dos movimentos e ligação da comissão com o resto do desfile da escola.

Carnaval fora de época

Na capital paulista, assim como em várias regiões do Brasil, o desfile das agremiações aconteceu após dois anos sem a tradicional festa de Carnaval, devido à pandemia de Covid-19.

Em 2022, só em abril – e não por volta de fevereiro, como costuma ocorrer -, a folia acabou liberada pela prefeitura no sambódromo.