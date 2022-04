Médicos permanecem em greve no AC, mesmo com decisão de retorno de outros profissionais

Mesmo depois de o Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac) suspender a greve em todo o Estado, nesta quarta-feira (7), os médicos das unidades hospitalares seguem em protesto no Acre.

De acordo com o Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed), 30% dos trabalhadores seguem com seus serviços paralisados.

O movimento seguirá sem protestos nas ruas, aguardando o governo do estado atender todas as demandas da classe. O Sindmed-AC informa que os serviços essenciais inadiáveis serão mantidos, como as urgências, emergências, pacientes já internados e Covid-19.

“Nosso ato é legítimo e buscaremos o cumprimento de todos acordos firmados em junho de 2021. A saúde necessita de atenção, de reconhecimento e valorização, principalmente neste período de pandemia, em que todos os trabalhadores mostraram a importância da saúde pública, salvando vidas”, explicou o presidente do Sindmed-AC, Guilherme Pulici.