Urgente: Servidores decidem encerrar greve da Saúde no Acre, mas entram com ação no TJAC

Após uma assembleia geral que aconteceu na tarde desta quarta-feira (6), os servidores da Saúde decidiram suspender a greve nas unidades hospitalares do Estado.

Com a deliberação, todos os serviços não essenciais suspensos desde o dia 8 de março pelos servidores voltam a ser ofertados normalmente.

O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre (Sintesac), Adailton Cruz, disse que a categoria segue em negociações com o governo a respeito de todas as reivindicações já feitas desde o início da greve, como o reajuste do plantão extra do pessoal de nível médio e fundamental e a reformulação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) de forma escalonada.

“Suspendemos a greve, mas seguimos negociando com o governo. Não vamos parar a luta”, destacou em entrevista ao ContilNet.

Embora tenha suspendido a paralisação, o Sintesac vai entrar com uma ação no Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para que o órgão dê parecer favorável ao pagamento de reposição das perdas inflacionárias dos últimos 3 anos.