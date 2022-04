MPAC apura irregularidades na Urgil após abaixo-assinado com mais de 1 mil assinaturas

O Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa do Consumidor, instaurou procedimento investigatório para apurar irregularidades no Hospital de Urgência Infantil URGIL.

Entenda: Com quase 700 assinaturas, abaixo-assinado traz diversas denúncias em atendimento de hospital do AC

No dia 25 de fevereiro de 2022, a Promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques participou de reunião com o Procon e Vigilância Sanitária visando tratar de assuntos envolvendo irregularidades no atendimento oferecido pela unidade hospitalar e sobre as condições sanitárias e estruturais.

Na ocasião foi determinada a realização de inspeção no local para a adoção das providências cabíveis, sendo expedido documento ao Conselho Regional de Medicina do Estado do Acre (CRM/AC).

Nesta segunda-feira, 25, o MPAC evoluiu o procedimento preliminar para um inquérito civil, tendo em vista as diversas irregularidades apontadas pelo CRM/AC e Vigilância Sanitária Estadual. O inquérito civil n.º 06.2022.00000234-7, assinado pela Promotora de Justiça Alessandra Garcia Marques, vai apurar, ainda, denúncias realizadas por pais e/ou responsáveis que buscam atendimento no local.

Cerca de mil pessoas assinaram um manifesto na internet pedindo melhorias na urgência infantil da unidade de saúde particular. Dentre os problemas referenciados pelos denunciantes constam a falta de médico, bem como de estrutura para o atendimento infantil.

Além disso, o local é o único hospital particular que atende especificamente o público infantil, gerando transtornos e longas filas de espera, tendo em vista que a unidade absorve toda a clientela dos planos de saúde, sobretudo, da Unimed que detém o maior número de clientes.