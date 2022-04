Com quase 700 assinaturas, abaixo-assinado traz diversas denúncias em atendimento de hospital do AC

Um abaixo-assinado, lançado de forma virtual, denuncia diversas questões referentes ao hospital particular de urgência infantil Urgil, em Rio Branco. A iniciativa partiu de Vanessa Facundes. Ela se apresenta como mãe de uma criança de dois anos e diz que criou o abaixo-assinado depois de passar por algumas experiências e também ouvir de “inúmeras outras mães o quanto o atendimento da Urgil, hospital particular de Rio Branco é de má qualidade”. Até a manhã desta quarta-feira (20), a petição criada ontem já conta com 693 assinaturas.

Vanessa denuncia ainda a falta de médicos na janela entre a troca de plantões, além da “falta de tato no atendimento das crianças, de forma que as mesmas ficam com pânico de retornar ao hospital”, pontua.

Outra questão levantada pela mãe, e a estrutura do hospital que não melhorou ao longo dos anos: “Apartamentos com estrutura velha e com morfo, e os valores cobrados são exorbitantes! Não há brinquedos ou parquinho para distração das crianças, muito menos televisão para distração infantil, de forma que os pacientes aguardam os atendimentos apreensivos, pois falta empatia do hospital! Esse lugar precisa de uma reforma por completo com urgência, desde os profissionais que atendem a estrutura do hospital, nós mães não vamos mais aceitar essa situação absurda!”, finaliza.

Uma outra mãe, que não se identifica, denuncia a insegurança para quem chega no hospital. Por se tratar de uma unidade de saúde de urgência, que em tese atende 24 horas por dia, é comum o fluxo tarde da noite e madrugada. Segundo a denunciante, o local fica trancado e os atendentes dormindo, enquanto os pais ficam do lado de fora em uma rua deserta.

“Uma vez cheguei às 5h, morri de tocar a campainha no deserto e com medo de assalto. Eles olhavam lá de dentro e dormiam de novo”, afirma.

Outras mães deixaram comentários na página do abaixo-assinado. Uma diz que ” que o atendimento precisa ser revisto, bem como que a estrutura do hospital precisa de uma verdadeira melhoria. Para muitos como eu, a Urgil é utilizada em ÚLTIMO caso”. Outra completa: “A unidade precisa investir em

Contratar pediatras de qualidade . Atendimento diferenciado de toda equipe com as crianças e pais e estrutura física adequada pra atendimento infantil . Paga-se muito caro pra não ter o mínimo de conforto e serviço de qualidade”.

A reportagem tentou contato com uma das proprietárias do hospital, mas até o fechamento da matéria não fomos atendidos. O espaço permanece aberto.