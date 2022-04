Na barriga: Idoso de 73 anos reage roubo e esfaqueia criminoso em residência

Um idoso de 73 anos reagiu e esfaqueou um criminoso na noite de quarta-feira (20) durante roubo em residência na Rua Elias Gorayeb, bairro Liberdade, em Porto Velho (RO).

Dois assaltantes chegaram ao local armados e anunciaram o roubo. O idoso, a esposa e a neta foram rendidos e os ladrões começaram a recolher objetos.

Porém, em determinado momento um dos criminosos teria empurrado a esposa do idoso, que com raiva reagiu e com uma faca conseguiu esfaquear o ladrão na barriga.

Neste instante, o bandido efetuou um disparo, mas não atingiu ninguém e os dois ladrões fugiram.

A Polícia Militar foi chamada, fez buscas e não encontrou os assaltantes, nem mesmo o que teria sido esfaqueado.