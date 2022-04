Nível do rio Iaco baixa consideravelmente e famílias começam a voltar para suas casas

Nesses últimos dias, a cheia do rio Iaco vem perdendo forças e, por consequência, o nível das águas vem baixando consideravelmente.

Nesta segunda-feira (4), a Defesa Civil Municipal não conseguiu fazer a medição por conta de alguns problemas nas réguas, entretanto, a olho nu, é possível constatar a diminuição no índice pluviométrico. “De sexta-feira pra cá, a vazante foi expressiva. Graças a Deus por isso”, comentou Carlos Davila, representante da Defesa Civil.

Nesse patamar, várias famílias já começaram a retornar para suas casas. Outras ainda estão nos abrigos aguardando a liberação por parte dos órgãos competentes. Porém, caso o rio continue vazando, a tendência é de que nesta semana os abrigos sejam esvaziados.

O braçal Mateus Paiva da Silva, residente no Bairro Praia do Amarilio, está há cerca de três semanas no Ginásio Hermilton Gadelha Pessoa. “Aqui, a equipe nos trata bem, mas não vejo a hora de voltar pra casa”, disse ele.

Na conhecida “Estrada do Tião”, que dá acesso à comunidade Boca do Caeté, a ponte sobre o igarapé Cafezal já foi descoberta, possibilitando tranquilamente o acesso.

Fotos: ContilNet