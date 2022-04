No AC, time de Free Fire participa de competição presencial pela primeira vez: “Sensação de alegria”

Quem acha que jogos eletrônicos como o famoso Free Fire são usados apenas como meras distrações, está enganado. Um grupo de jovens acreanos, intitulado “New Destiny” (‘novo destino’, em português), fez história ao participar de um campeonato presencial de Free Fire, o Copa Six, que contou com a presença de Caique Brown, narrador oriundo de São Paulo.

O campeonato ocorreu na LifeShow, em Rio Branco (AC), contou com a presença de 150 telespectadores, e foi realizada com o intuito de aliar tecnologia ao lazer, e de incentivar os jovens a praticar a modalidade eletrônica.

Apesar de não terem logrado êxito na competição, razão pela qual terminaram fora do top 10 dos times, os competidores em questão relataram sentimento de alegria ao poder interagir com outros participantes de outros times, inclusive de Manaus (AM), que também vieram ao estado para participar do campeonato. O prêmio final, inclusive, estava orçado em R$2 mil para a equipe vencedora.

“Foi uma experiência muito boa ter jogado uma final presencial com tantas equipes experientes. Só agradecer a minha equipe pela dedicação até a final, apesar de não ter sido o resultado que esperávamos. Agora vamos nos preparar muito mais para os próximos campeonatos para poder entregar o máximo de cada um e poder levar um bom desempenho durante os jogos”, diz Samuel Henrique, conhecido por Trunks no game.