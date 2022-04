Organização da ExpoAcre confirma Cavalgada e levanta custos de reforma do Parque de Exposições

Após início das tratativas para discussão a respeito da 47ª Expoacre, que é a maior feira agropecuária do estado, um dos organizadores do evento, José Fernandes Lima, disse ao ContilNet que a data, prevista para 30 de julho a 7 de agosto, está mantida.

A razão pela qual houve a estipulação de alteração estava justificada em um possível ‘choque’ de datas entre a Expoacre e o novenário de Nossa Senhora da Glória, em Cruzeiro do Sul.

O evento religioso em questão é o segundo maior da região Norte, ficando atrás apenas do Círio de Nazaré, em Belém (PA), e geralmente acontece na primeira quinzena do mês de agosto. A média de fieis chega a 45 mil pessoas que visitam o município e participam dos ritos.

“A Expoacre está confirmada nos dias 30/07 a 07/08. No mais, tem (confirmado) o show do Wesley Safadão e estamos levantando os custos de reforma do parque”, disse.

Além disto, a tradicional Cavalgada, que marca o início da feira agropecuária por meio de desfiles de comitivas e de cavalos nas imediações do Parque de Exposições Wildy Viana, também está confirmada para o dia 30 de julho.

Vale relembrar que a decisão de retomar a Expoacre foi tomada pelo governador Gladson Cameli, após dois anos sem a realização da feira por conta da pandemia. Naquela época, as normas do Comitê Covid não permitiam aglomerações.

A ExpoJuruá, que ocorre no município de Cruzeiro do Sul, está prevista para os dias 01 a 04 de setembro no estacionamento do estádio Arena do Juruá.