“Perguntei quanto tempo tinha de vida”: Ao ContilNet, Jéssica Sales conta sobre descoberta do câncer

A deputada federal Jéssica Sales (MDB) esteve nos estúdios do ContilNet para um bate-papo especial. Pré-candidata ao Senado, natural de Cruzeiro do Sul, filha do ex-prefeito Vagner Sales e da deputada estadual Antônia Sales, Jéssica é médica ginecologista e está em seu segundo mandato.

Jéssica enfrenta um câncer de mama, que descobriu em dezembro do ano passado. Na entrevista, Sales falou sobre a descoberta da doença. “Eu nunca vou esquecer a cena. Eu estava no corredor do hospital quando abri o exame, antes mesmo de levar para minha médica e vi que tinha câncer. Eu chorei, foi a única vez que chorei por conta dessa doença, e minha primeira reação foi perguntar quanto tempo ainda tinha de vida”, disse a deputada.

O tratamento já dura cinco meses, a primeira etapa, que foi a quimioterapia, foi concluída com sucesso e por isso ela veio a Rio Branco em uma viagem rápida. A segunda parte do tratamento, como ela explica na entrevista abaixo, começa na próxima quinta-feira e ainda haverá uma terceira, que é a retirada do nódulo.

Além do câncer na mama esquerda, em março desse ano, ela descobriu um câncer de pele, menos agressivo e que ela já está curada. Católica, Jéssica se abraçou em sua fé e diz que se manteve confiante na cura. “Eu não tenho o diagnostico de cura dos médicos, mas Deus já me disse. Ele já me curou”, afirma.

Confira a entrevista na íntegra: