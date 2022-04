Plantão Globo entra no ar às pressas, dá notícia avassaladora e Brasil fica sem acreditar: “Não é possível”

O Plantão Globo já virou uma marca registrada da emissora carioca. Trata-se de uma edição jornalística que entra no ar no meio da programação. Dessa forma, não é necessário a atração que estiver sendo exibida entrar em intervalo.

Sendo assim, a edição interrompe o que estiver no ar sem qualquer aviso prévio. Consequentemente, quando toca a vinheta anunciando o Plantão, os telespectadores ficam bastante atentos. E não é para menos. A Globo só costuma fazer isso quando a notícia, de fato, é relevante.

E voltando a assustar os brasileiros, a emissora escalou um Plantão Globo nessa semana. Dessa vez, Renata Vasconcellos acabou sendo responsável por comandar o noticiário. Ela anunciou a saída do ministro da educação Milton Ribeiro.

“O Ministro da Educação, Milton Ribeiro, pediu exoneração do cargo. A saída ocorre em meio a abertura de inquéritos da Polícia Federal para investigar o ministro e denúncias de tráfico de influência e corrupção no MEC“, iniciou a âncora do Jornal Nacional.

“Pastores, ou seja, sem cargo no governo, pediram dinheiro e até ouro em um esquema paralelo de liberação de recursos da pasta da Educação“, ressaltou a âncora, desse modo.

Em resumo, público se revolta com notícia dada pelo Plantão Globo

Enquanto isso, a repórter Delis Ortiz resumiu a situação em Brasília. “A exoneração a pedido do ministro saiu agora há pouco em edição extra do Diário Oficial, e foi pouco tempo depois de uma longa conversa que o ministro teve, a sós, com o presidente Jair Bolsonaro“, comentou a profissional, por fim.

Na internet, o público demonstrou sua revolta. “Não é possível uma coisa dessas, o Brasil não tem jeito“, disse um seguidor. “Boatos que o governo Bolsonaro não tinha corrupção“, comentou outro, em suma. “Eu não acredito que isso seja real“. “É uma pena“. “É o fim“. Esses foram outros comentários a respeito.

Além disso, a parceira de William Bonner esclareceu que Milton virou alvo de investigação após sofrer acusação de corrupção. Ele teria favorecido pastores com a consonância de Jair Bolsonaro. “Milton Ribeiro é suspeito de favorecer pastores na liberação de verbas para prefeitos a pedido do presidente Bolsonaro“, completou Renata no Plantão Globo.