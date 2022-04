PoderData divulga nova pesquisa para presidente; veja o resultado

Pesquisa do PoderData, divulgada nesta sexta-feira (29), mostrou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com 41% das intenções de voto para o primeiro turno das eleições presidenciais. O presidente Jair Bolsonaro, pré-candidato à reeleição pelo PL, estava com 36%. A diferença de cinco pontos percentuais entre os dois se manteve, em relação ao levantamento realizado pela empresa na primeira quinzena de abril – tanto Lula quanto Bolsonaro subiram um ponto cada um, uma variação dentro da margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais.

Os demais pré-candidatos estão abaixo dos dígitos. Ciro Gomes (PDT) apareceu com 6% das intenções de voto, João Doria (PSDB), com 4%, e o deputado federal André Janones, com 3%. Luciano Bivar, presidente do União Brasil, e a senadora Simone Tebet (MDB), estavam com 1%. Veja os resultados do primeiro turno, com a variação em relação à pesquisa de meados de abril:

Lula (PT) – 41% (+1 p.p)

Bolsonaro – 36% (+1 p.p)

Ciro Gomes – 6% (+1 p.p)

João Doria (PSDB) – 4% (+1 p.p)

André Janones (Avante) – 3%

Simone Tebet (MDB) – 1% (-1 p.p)

Eymael (DC) – 0% (-1 p.p)

Felipe D’Ávila (Novo) – 0%

Leonardo Péricles (UP) – 0%

Sofia Manzano (PCB) – 0%

Vera Lúcia (PSTU) – 0%

Brancos e Nulos – 4% (-3 p.p)

Não sabem – 3% (-1 p.p)

Lula x Bolsonaro no segundo turno

O PoderData também consultou os eleitores sobre um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro. A diferença entre ambos é de 9 pontos percentuais, com vantagem para o petista. No fim de março, a diferença era de 12 pontos percentuais. Em relação à primeira quinzena de abril, ambos os pré-candidatos subiram um ponto, ou seja, não houve variação na vantagem do petista.