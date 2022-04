Polícia do Paraguai apreende 800 kg de drogas com rosto de Neymar

A Polícia Nacional do Paraguai realizou a apreensão de 800kg de maconha que continham o rosto do craque e o número 420. A droga estava em uma camionete e tinha como destino a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná. Veja:

Dois homens foram detidos em flagrante e alegaram que não sabiam da existência dos entorpecentes, que estavam escondidos no pneu do veículo.